Endrick, jovem de 16 anos do Palmeiras, levou a sério o Jogo das Estrelas promovido por Zico no Maracanã, na última noite, e apontou um hat trick.

No final do encontro, o avançado brasileiro abordou a transferência para o Real Madrid, que já está confirmada mas só se vai consumar no verão de 2024, e explicou que o ídolo Cristiano Ronaldo foi um dos motivos para escolher os merengues, quando tinha em mãos propostas de outras equipas.

«O Real Madrid é uma equipa muito grande, e o Vinícius mandou-me mensagens e deu-me mais esperança. O Cristiano [Ronaldo] também, que é o meu ídolo, jogou no Real Madrid. Por isso, escolhi o Real Madrid e acho que é a escolha certa. Deus sempre esteve comigo e disse-me que este é o melhor caminho», afirmou à Marca.

«Falei com Ancelotti, com Rodrygo, com Éder [Militão], com os brasileiros. Agradeço muito a Deus por tudo o que acontece na minha vida e espero que muitas coisas boas ainda venham, mas é preciso manter os pés no chão, ter humildade e perseverar», completou.

Endrick, refira-se, foi lançado por Abel Ferreira na equipa principal do Verdão: apontou três golos em sete jogos.