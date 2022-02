Principal figura da Copinha, com apenas 15 anos, já é uma estrela em ascensão no Brasil. Endrick foi capa do jornal espanhol Marca e reconheceu alguma dificuldade em lidar com a fama.

«Muitas pessoas pedem-me autógrafos, também muitas fotos. Procuro fazer o máximo possível para que todos fiquem felizes. Não entendo, mas faço o meu melhor», disse o jovem jogador do Palmeiras.

Se Kylian Mbappé é o jogador com quem mais se identifica, «por ser jovem e por ter as características dele», o ídolo do jovem craque fala a mesma língua: Cristiano Ronaldo.

«É um homem espetacular, um fenómeno. Tenho que seguir os seus passos», realçou, antes de abordar o interesse do Real Madrid em contratá-lo. «É um clube que tenho muito carinho pelo Cristiano Ronaldo, que sempre acompanhei, com as quatro Champions que lá conquistou. Tenho um carinho muito grande pelo Real devido ao Cristiano, embora também tenha procurado coisas na história deles e são um clube muito bom. É muito gratificante para mim saber que estão a ver os meus jogos, agradeço muito a Deus. Tenho que fazer mais, ainda não está bom, tenho que dar mais, ainda tenho um caminho a percorrer.»

Endrick explicou ainda que o festejo com o dedo indicador a pedir «silêncio» e a erguer o braço se deve às dúvidas que muitos colocam sobre a sua idade. «Desde pequeno diziam isso, por isso celebro meus golos assim. Quanto mais dizem isso, mais força me dão porque isso significa que eu os estou a impressionar», assinalou.

No futuro, a joia do Palmeiras quer «jogar na Europa, com a seleção brasileira e conquistar títulos». Para tal, conta com a motivação de acabar com os problemas económicos da família.

«Falta pouco, mas procuro não pensar nisso, ainda tenho muito que fazer. A minha família é muito especial para mim, os meus irmãos, os meus pais, todos. Quero dar-lhes uma vida melhor aqui no Brasil», concluiu.