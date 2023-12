Endrick foi assistir ao jogo entre o Real Madrid e o Villarreal (4-1), no domingo, e festejou o golo de Jude Bellingham da melhor maneira possível… a imitar o festejo do próprio jogador inglês.

No momento do 1-0, o brasileiro estava na bancada do Santiago Bernabéu, com a sua namorada, e para celebrar, abre os braços em jeito de reproduzir o tão conhecido festejo de Bellingham, fazendo mais do que uma vez e entre sorrisos.

De recordar que o jogador, de apenas 17 anos, será jogador do Real Madrid a partir da época 2024/2025 e foi a Madrid a convite dos merengues.