Enrique Riquelme, candidato que concorre à presidência do Real Madrid com Florentino Pérez nas eleições marcadas para 7 de junho, confirmou, sem dizer o seu nome, que Jurgen Klopp não é o seu treinador para a equipa espanhola. E fê-lo ao dizer que a sua opção técnica é alguém… que tem clube neste momento.

«Fechámos o treinador antes de anunciar a candidatura. Tem clube», afirmou Riquelme, no programa El Partidazo de COPE, esta terça-feira, depois de, nos últimos dias, o alemão ter sido associado ao projeto do candidato para o Real Madrid.

Riquelme já tinha dito, esta semana, em entrevista ao diário ABC, que admirava Klopp, mas não se reduzia ao germânico. «Adoro o Klopp. Já o disse em 2021. É um bom gestor e um bom treinador, mas há outros treinadores, além de Klopp, que me agradam», referiu.

Sem revelar os nomes para o seu projeto, Riquelme também deu uma pista significativa para os atletas que compõem o plantel.

«O Real Madrid não tem um único jogador na seleção espanhola. Nos 16 Mundiais já realizados, sempre houve jogadores do Real Madrid. E eu, como adepto, do Real Madrid, estou irritado, mas há uma solução. Se eu for presidente do Real Madrid, haverá um jogador espanhol no Mundial que será do Real Madrid», garantiu.

Riquelme e Florentino apresentam publicamente os seus projetos para a presidência do Real Madrid na quarta-feira.

De recordar que José Mourinho, alvo do Real Madrid presidido por Florentino Pérez para 2026/27, tem em vigor até à próxima sexta-feira a «cláusula de ética» acordada até dez dias (úteis) após o último jogo oficial da época desportiva 2025/26.