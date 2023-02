Recordes atrás de recordes. Enzo Fernández foi o protagonista da maior novela do mercado de transferências de inverno que teve como desfecho a saída para Londres. Tudo começou com a cobiça pós-Mundial do Liverpool, seguiu-se o forte interesse do Chelsea, que tão rapidamente recuou no negócio como, numa investida final (a dois minutos da reta), assegurou o médio argentino por uma verba de 121 milhões de euros.

Além de se ter tornado o médio mais caro da história do futebol mundial, tornou-se ainda o argentino mais caro, bem como o reforço que mais custou a um clube da Premier League. Por tudo isto, está claro, a imprensa internacional dá destaque aos valores astronómicos da venda do argentino.

A imprensa inglesa passa em revista os últimos meses da carreira de Enzo e a «ascensão meteórica» desde que saiu do River Plate. O The Athletic vai mais longe e detalha o perfil e forma de jogar do argentino, bem como poderá encaixar no sistema do Chelsea.

Já no seu país, o Olé destaca a «raiva» que a saída de Enzo criou no seio do clube encarnado, enquanto a TyC Sports escreve acerca do destino dos milhões que o River vai encaixar com o negócio (investimento no plantel e renovação do estádio), além de relatar em jeito de biografia a infância do jogador. Por sua vez, o Clarín aponta para a possível estreia já na sexta-feira, diante o Fulham de Marco Silva e nota que o jogador nem sequer constava no álbum de cromos do Mundial, mas uma ascensão galopante permitiu-lhe ingressar na Premier.

Por Espanha, o foco está no valor da transferência de Enzo, com o Chelsea «a gastar como um louco», enquanto em Itália o Corriere dello Sport analisa o lado pessoal do jogador, que não é amante de «super carros».

Percorra a galeria associada e veja como a imprensa internacional noticiou a transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.