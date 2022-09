O futebolista argentino Leandro Paredes reconheceu, esta segunda-feira, a importância de o compatriota e médio do Benfica, Enzo Fernández, poder desempenhar várias funções no meio-campo da seleção e apontou ao facto de haver jogadores com competências e características diferentes na equipa nacional, tal como Enzo e também Alexis Mac Allister, do Brighton.

«O Enzo e o Mac Allister também podem jogar nas nossas posições, creio que podem jogar a oito e a dez, também podem jogar a médio centro. Para nós, como disse, é importante ter jogadores deste nível e que quando tiverem de jogar que o façam da melhor maneira», disse, em declarações à ESPN Argentina.

Falando ainda da juventude que está a aparecer no meio-campo da seleção da Argentina, Paredes apontou a Enzo e a Mac Allister de novo, bem como a Thiago Almada, que joga nos norte-americanos do Atlanta United.

«Creio que o Thiago, o Macallister e o Enzo são jogadores que podem dar muito à seleção e para nós é muito bom», afirmou.

Tratam-se de palavras elogiosas de mais um colega do médio das águias, depois das de Lionel Messi.

Também o português Martim Neto, produto da formação do Benfica, falou em Enzo como uma «referência», em entrevista ao Maisfutebol.