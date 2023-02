O treinador do Chelsea, Graham Potter, projetou esta quinta-feira o dérbi londrino com o Fulham e as primeiras perguntas da conferência de imprensa foram direcionadas para a nova cara da equipa, Enzo Fernández, garantido nos derradeiros momentos do último dia de mercado.

«Eu sou o treinador, não me envolvo muito nessa questão. Estou focado no treino do dia seguinte, neste caso na preparação da equipa para o Fulham», começou por dizer.

«Sei que há algumas coisas que não podemos controlar e não pude fazer nada naquele momento para mudar as coisas. Fiquei a saber quando [o negócio] foi feito e estou muito satisfeito, porque ele é um jogador fantástico», completou.

Potter ainda não tem garantias de que Enzo possa ir a jogo já esta sexta-feira, diante da equipa de Marco Silva.

«Temos de passar pela papelada e obter a autorização e tudo mais. O meu espanhol não é bom e o inglês dele não é bom, mas vamos chegar lá. Ele é um jovem impressionante e estamos ansiosos para trabalhar com ele», frisou.

Confrontado com os mais de 300 milhões de euros investidos pelo Chelsea neste mercado de inverno, o treinador inglês assumiu que a pressão acresce.

«Se gastas dinheiro, o ruído externo aumenta. Recursos são uma coisa, mas precisas de alinhá-los, tomar as decisões certas, criar um ambiente. Não estou a reclamar. É entusiasmante, mas um teste para mim e para a equipa. Temos muitos bons jogadores e temos de criar um ambiente onde haja uma competição saudável», concluiu.