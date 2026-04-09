Enzo Fernández já fez as pazes com o Chelsea. O internacional argentino e o agente Javier Pastore pediram desculpa aos responsáveis do emblema londrino pelas recentes declarações à imprensa.

O ex-Benfica foi suspenso pelo clube durante dois jogos pelos comentários que fez durante a pausa para as seleções, quando admitiu que gostaria de viver em Madrid. Dadas as dúvidas que pairam em torno do futuro de Enzo, as declarações do médio foram vistas como uma manifestação de interesse em jogar no Real Madrid.

Mais tarde, o agente de Enzo considerou que o castigo foi «injusto» e colocou no ar a possibilidade de uma transferência após o Mundial. Agora, o antigo jogador do PSG veio esclarecer que está tudo resolvido.

«Ele teve essas declarações sem qualquer intenção de causar problemas ao Chelsea. Ele é o capitão, um dos líderes da equipa, e mostrou a sua melhor versão em campo nesta temporada. Ele só falou de uma cidade. Depois, houve muitas entrevistas em pouco tempo em que ele falou sobre o seu futuro. A imprensa confundiu muita coisa e começou a dizer que ele iria deixar o Chelsea. Não há absolutamente nada», disse Pastore, em declarações ao Top Mercato.

«Estamos em sintonia com o Chelsea. Fizemos as pazes entre o Chelsea e o jogador. Nunca houve realmente nenhum problema. Esclarecemos os factos. O que aconteceu, aconteceu. Explicamos ao jogador que, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, não devia ter dito aquilo. Ele tem apenas 25 anos. Ainda é jovem, ainda tem coisas a aprender. Explicamos ao clube que ele disse aquilo sem maldade, mas que estava errado. Naturalmente, pediu desculpa ao clube, aos colegas, ao treinador, ao diretor-desportivo, a todos. Estamos todos na mesma linha. Só precisávamos de resolver o mal-entendido.»

Recorde-se que Enzo já cumpriu castigo na goleada do Chelsea, no passado sábado, sobre o Port Vale (7-0), para a Taça de Inglaterra. O médio ex-Benfica também vai falhar a receção ao Manchester City, marcada para o próximo domingo.