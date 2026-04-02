Enzo Fernández voltou a aumentar o rumor sobre um possível interesse em mudar de ares. Numa situação em que o balneário não parece estar satisfeito com a postura do argentino, o ex-Benfica não fecha a porta a uma saída.

No programa argentino «Luzu TV», o antigo médio do Benfica confessou que gostaria muito de morar na capital espanhola. «Digo sempre à minha mulher que, se me deixassem escolher uma cidade europeia para viver, gostaria muito de Madrid. É muito parecida com Buenos Aires, a comida, tudo...», atirou.

Recentemente, questionado sobre o futuro em Londres, Enzo não deu garantias de continuidade no Chelsea. «Não sei. Faltam oito jogos e a Taça de Inglaterra. Há o Mundial e depois veremos», afirmou à ESPN da Argentina.

Franco Mastantuono, argentino que representa os «merengues», assumiu que adoraria ter Enzo como companheiro no Real Madrid. «Claro que eu gostaria de ter o Enzo como companheiro de equipa, eu adoraria», respondeu aos jornalistas no aeroporto.