A Associação de Futebol Argentino (AFA), a federação do país, anunciou que Enzo Fernández saiu da convocatória da seleção principal por lesão.

Segundo um comunicado da entidade, o médio do Chelsea, que jogou seis meses no Benfica em 2022/23, contraiu sinovite no joelho direito. Trata-se de uma inflamação nas articulações.

Assim sendo, Enzo não poderá defrontar a seleção de Porto Rico no dia 13 de outubro, numa partida de preparação marcada para Miami, nos Estados Unidos da América.

Isto acontece após a seleção argentina ter vencido a congénere da Venezuela na madrugada deste sábado, por 1-0, com golo de Giovani Lo Celso. Nico Otamendi, do Benfica, ficou no banco, com Alejandro Marqués, do Estoril, a titular pelos venezuelanos nesse jogo de preparação.