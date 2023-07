Enzo Fernández recordou o processo da transferência do Benfica para o Chelsea, que se arrastou durante várias semanas e só ficou concluído no último dia do mercado de inverno.

«Foi uma semana muito intensa. As negociações duraram muito tempo, com muitos obstáculos. O Benfica não queria que eu saísse e foi uma semana de muito stress, que exigiu muito de mim a nível psicológico», começou por dizer, em entrevista ao BR Football.

«Mas correu tudo como eu queria. Queria dar este salto para jogar na Premier [League] e num grande clube como o Chelsea, que me deu a oportunidade. Foram dias sem dormir, ansioso por saber o que ia acontecer. Mas, no final, valeu a pena e estou a desfrutar muito deste momento», completou.

Recorde-se que o Benfica recebeu 121 milhões de euros pelo internacional argentino, que fez 29 jogos (quatro golos e seis assistências) na Luz. Já em Stamford Bridge, cumpriu 22 partidas e anotou dois passes para golo.