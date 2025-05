Enzo Fernández esteve apenas meia temporada no Benfica, mas deixou marca na Luz. Contudo, o internacional argentino veio agora revelar que esteve perto de rumar ao Brasil antes de assinar pelos encarnados, no verão de 2022.

«Uma equipa na qual estive perto de jogar? Flamengo. Antes de ir para o Benfica. Estava perto, mas não se soube. Eu queria jogar na Liga dos Campeões», disse o médio de 24 anos, numa entrevista a Gastón Edul.

Transferido após o Mundial de 2022 para o Chelsea, Enzo assumiu que «os primeiros meses foram difíceis» e precisou de trabalhar a nível físico, mas também recorreu a um psicólogo. Ainda assim, os 121 milhões de euros que os «blues» pagaram ao Benfica não foram um peso para o médio.

«Nunca pensei no que pagaram por mim, só me dei conta de tudo o que se falava à medida que passava o tempo. Até falei com o [Moisés] Caicedo que nós não tínhamos nada a ver com o que pagaram por nós», recordou.

Enzo já se tornou num dos capitães do Chelsea e, esta época, soma sete golos e 13 assistências em 44 partidas.