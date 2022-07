O futebolista argentino Julián Álvarez despediu-se esta sexta-feira dos companheiros de equipa do River Plate, estando de partida para o Manchester City, clube que anunciou a chegada do atleta para o fim de semana.

Entre o elenco que deu uma última saudação ao avançado de 22 anos esteve o médio e compatriota Enzo Fernández, pelo qual o Benfica já oficializou um princípio de acordo.

Se Julián está de partida para o novo clube, o mesmo não acontece, pelo menos para já, com o médio negociado pelos encarnados, que ainda assim está praticamente livre para rumar ao Benfica, depois da eliminação do River na Libertadores.

Como o Maisfutebol noticiou na quinta-feira, as palavras do treinador do River, Marcelo Gallardo, que disse que a situação de Enzo «não é clara», geraram desconforto na SAD do Benfica, mas as águias seguem na preparação para a integração imediata do atleta.