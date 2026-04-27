FOTOS: depois de toda a polémica, Enzo aproveita folgas... em Madrid
Médio ex-Benfica volta a estar no centro das atenções depois de ser herói
Médio ex-Benfica volta a estar no centro das atenções depois de ser herói
Enzo Fernández está novamente envolto em polémica no Chelsea, literalmente um dia de depois de ter sido herói para qualificar os londrinos para a final da Taça de Inglaterra.
O ex-Benfica está, neste momento, a aproveitar as folgas em Madrid. Pode parecer algo natural, mas alimenta alguma especulação. Vamos por partes.
Tudo começou no início do mês, altura em que o argentino estava a ser apontado a um alegado interesse do Real Madrid. Enzo, através de um programa argentino, afirmou que «gostaria muito» de morar em Madrid.
Já antes tinha aberto a porta a uma eventual saída após o Mundial numa entrevista à ESPN da Argentina.
Essas declarações não caíram bem para os dirigentes do Chelsea. Tanto é que Liam Rosenior – técnico dos blues na altura – suspendeu Enzo por dois jogos.
Dias depois, Enzo pediu desculpas publicamente pelas declarações, afirmando que não deveria ter referido tais coisas. Tudo voltou ao normal – embora que o médio tenha recentemente sido associado ao Manchester City.
A realidade é que Enzo redimiu-se ao qualificar o Chelsea para a final da Taça inglesa, neste domingo.
Mas, esta segunda-feira, foi visto a aproveitar as folgas em... Madrid. Junto de João Pedro e Cucurella, colegas no Chelsea, o argentino foi fotografado pelas ruas da capital espanhola.
De acordo com a imprensa espanhola, os jogadores foram assistir ao Masters 1000 de Madrid, torneio de ténis, e tiveram autorização por parte do Chelsea. Ainda assim, abre espaço para especulação à volta do futuro do ex-Benfica.
Confira, na galeria associada, as imagens de Enzo Fernández pelas ruas de Madrid.