Enzo Fernández está novamente envolto em polémica no Chelsea, literalmente um dia de depois de ter sido herói para qualificar os londrinos para a final da Taça de Inglaterra.

O ex-Benfica está, neste momento, a aproveitar as folgas em Madrid. Pode parecer algo natural, mas alimenta alguma especulação. Vamos por partes.

Tudo começou no início do mês, altura em que o argentino estava a ser apontado a um alegado interesse do Real Madrid. Enzo, através de um programa argentino, afirmou que «gostaria muito» de morar em Madrid.

Já antes tinha aberto a porta a uma eventual saída após o Mundial numa entrevista à ESPN da Argentina.

Essas declarações não caíram bem para os dirigentes do Chelsea. Tanto é que Liam Rosenior – técnico dos blues na altura – suspendeu Enzo por dois jogos.

Dias depois, Enzo pediu desculpas publicamente pelas declarações, afirmando que não deveria ter referido tais coisas. Tudo voltou ao normal – embora que o médio tenha recentemente sido associado ao Manchester City.

A realidade é que Enzo redimiu-se ao qualificar o Chelsea para a final da Taça inglesa, neste domingo.

Mas, esta segunda-feira, foi visto a aproveitar as folgas em... Madrid. Junto de João Pedro e Cucurella, colegas no Chelsea, o argentino foi fotografado pelas ruas da capital espanhola.

De acordo com a imprensa espanhola, os jogadores foram assistir ao Masters 1000 de Madrid, torneio de ténis, e tiveram autorização por parte do Chelsea. Ainda assim, abre espaço para especulação à volta do futuro do ex-Benfica.

Confira, na galeria associada, as imagens de Enzo Fernández pelas ruas de Madrid.