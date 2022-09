Thiago Almada e Enzo Fernández estrearam-se na última madrugada pela seleção da Argentina e já receberam a aprovação do capitão Lionel Messi. Após o triunfo sobre as Honduras (3-0), o jogador do Paris Saint-Germain analisou os dois jogadores, com destaque para os elogios ao médio do Benfica.

«Estiveram muito bem. São miúdos que já conhecemos, já estiveram connosco noutra convocatória. O Thiago tem muita frescura, é muito rápido, procura muito o um contra um, remata, encara o adversário. O Enzo é um jogador com muita personalidade, tem bom pé e é inteligente. São dois jogadores espetaculares», disse aos jornalistas.

Enzo, refira-se, entrou aos 64 minutos de jogo.