Apesar do Chelsea ter vencido o Newcastle, esta terça-feira, e ter garantido a presença nas meias-finais da Taça da Liga Inglesa, houve algo que incomodou os adeptos - Enzo Fernández ter sido substituído aos 32 minutos. Após o jogo, o treinador dos blues explicou o porquê.

«Ele pediu para sair porque estava um pouco doente antes do jogo. Teve alguns problemas de estômago. Ele queria jogar e disse: "Está bem, vamos ver se corre bem". Acabou por não correr tão bem e foi substituído», referiu o treinador em declarações reproduzidas pelo portal britânico Football London.

O treinador argentino comentou ainda o regresso, quatro meses depois, de Christopher Nkunku, que esteve fora por lesão, afirmando que o mesmo necessita de tempo para se enturmar e ter o desempenho esperado.

«Estamos a falar de jogadores que são jovens, que chegam e sofrem uma lesão, isso atrapalha. Eles agora conhecem a equipa e só depois a competição. Eles precisam de tempo para começar a jogar e ganhar a melhor forma. A expectativa é ver o melhor Nkunku, mas o problema é que precisamos de tempo para que ele tenha o desempenho que esperamos. Há muita pressão sobre ele para que atinja o seu melhor o mais rápido possível», explicou.

O Chelsea venceu o jogo no desempate por grandes penalidades, depois de ter empatado por 1-1 no tempo regulamentar, com golos de Mudryk (Chelsea) e Callum Wilson (Newcastle). Relativamente a Nkunku, entrou aos 69 minutos e ainda foi um dos marcadores no desempate por penáltis.