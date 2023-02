O treinador do Chelsea, Graham Potter, fez uma avaliação positiva da estreia do médio argentino ex-Benfica Enzo Fernández nos londrinos, no empate desta sexta-feira ante o Fulham.

«Muito positivo para um primeiro jogo. Puderam ver a qualidade dele. Não é fácil, está aqui há um par de dias, o facto de ele ter durado como durou e ver a qualidade dele é um bónus para nós», afirmou o técnico, em declarações à beIN Sports, após o 0-0 em Stamford Bridge.

Enzo foi titular e fez os 90 minutos no duelo da 22.ª jornada da Premier League, tendo jogado como médio mais recuado frente à equipa comandada pelo português Marco Silva.