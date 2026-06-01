Equador: jogou no Mundial 2002 e morreu esta segunda-feira aos 49 anos
Raúl Guerrón lutava contra um cancro no estômago e tinha recorrido às redes sociais para fazer um pedido de ajuda para uma intervenção cirúrgica
Raúl Guerrón lutava contra um cancro no estômago e tinha recorrido às redes sociais para fazer um pedido de ajuda para uma intervenção cirúrgica
O antigo internacional equatoriano Raúl Guerrón, que integrou a primeira seleção do Equador a disputar um Mundial, em 2002, na Coreia e no Japão, morreu esta segunda-feira, aos 49 anos, vítima de cancro no estômago, segundo anunciou a federação de futebol daquele país.
Em comunicado, a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) lamentou «profundamente o falecimento de Raúl Fernando Guerrón Méndez», recordando-o como «uma glória do futebol equatoriano que se destacou em vários clubes do país».
A FEF expressa ainda «as mais sinceras condolências à sua família, colegas e amigos do mundo do futebol e da vida».
Durante a sua carreira, Raúl Guerrón integrou a primeira seleção do Equador a disputar um Campeonato do Mundo, atuando como lateral esquerdo no Mundial 2002.
Guerrón, de 49 anos, representou clubes como Deportivo Quito, Universidad Católica e Barcelona Guayaquil, destacando-se no futebol equatoriano ao longo de várias temporadas.
De acordo com a imprensa equatoriana, o antigo defesa morreu poucos dias depois de pedir donativos para uma cirurgia.
¡Las leyendas nunca se van!— FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) June 1, 2026
Siempre vivirás en el corazón de la afición ecuatoriana que te recordará como parte de esa increíble generación de jugadores inolvidables que nos clasificó a nuestra primera Copa del Mundo de la FIFA. pic.twitter.com/DnW7G8BRFz