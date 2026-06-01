O antigo internacional equatoriano Raúl Guerrón, que integrou a primeira seleção do Equador a disputar um Mundial, em 2002, na Coreia e no Japão, morreu esta segunda-feira, aos 49 anos, vítima de cancro no estômago, segundo anunciou a federação de futebol daquele país.

Em comunicado, a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) lamentou «profundamente o falecimento de Raúl Fernando Guerrón Méndez», recordando-o como «uma glória do futebol equatoriano que se destacou em vários clubes do país».

A FEF expressa ainda «as mais sinceras condolências à sua família, colegas e amigos do mundo do futebol e da vida».

Durante a sua carreira, Raúl Guerrón integrou a primeira seleção do Equador a disputar um Campeonato do Mundo, atuando como lateral esquerdo no Mundial 2002.

Guerrón, de 49 anos, representou clubes como Deportivo Quito, Universidad Católica e Barcelona Guayaquil, destacando-se no futebol equatoriano ao longo de várias temporadas.

De acordo com a imprensa equatoriana, o antigo defesa morreu poucos dias depois de pedir donativos para uma cirurgia.

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