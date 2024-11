O futebol equatoriano está de luto pela morte de Marco Angulo, médio de 22 anos que não resistiu a um acidente de viação.

O jovem futebolista, que atualmente representava o Liga de Quito por empréstimo do FC Cincinnati, estava internado desde 7 de outubro com prognóstico reservado após o acidente numa autoestrada de Quito e na qual morreram outras duas pessoas, entre as quais um outro futebolista.

Estarás siempre en nuestros corazones querido amigo. 🕊️ pic.twitter.com/vWmAAKehpl — LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 12, 2024

Marco Angulo, internacional pelo Equador em três ocasiões, foi orientado por Renato Paiva no Independiente del Valle, clube onde foi formado e se lançou no futebol profissional.