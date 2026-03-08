VÍDEO: entrada “a varrer” parte a perna a um jogador no Equador
Brian Negro, o autor da falta, ainda protestou o vermelho que lhe foi exibido. Mais tarde, pediu desculpa
Jean Pierre Arroyo, jogador do Independiente del Valle, partiu a perna na sequência de uma falta duríssima (para sermos simpáticos) cometida por Brian Negro, do Mushuc Runa, a meio da segunda parte do jogo da terceira jornada da Liga equatoriana.
Numa fase em que o encontro estava empatado a uma bola (o Independiente acabaria por vencer por 3-1), Brian Negro “varreu” Arroyo, causando-lhe uma lesão bastante grave.
O defesa do Mushuc Runa, pasme-se, ainda questionou o cartão vermelho que lhe foi exibido prontamente pelo árbitro da partida, mas não havia como fugir a uma sanção que ficou, mesmo assim, longe de ter sido um castigo adequado. As imagens falam por si.
Com Jean Pierre Arroyo caído no relvado, em agonia, os jogadores das duas equipas confrontaram-se em campo, tendo Alcívar (Independiente del Valle) e Angulo (Mushuc Runa) sido igualmente expulsos na sequência dos desacatos.
Entretanto, Brian Negro pediu desculpa por «uma jogada infeliz», que o deixou «péssimo». «Atingi o tornozelo dele justamente quando ele estava a apoiar o peso no pé. Inicialmente, não me apercebi, mas quando vi a reação deles, percebi (o que tinha acontecido)», explicou o jogador.
Nas redes sociais, o Independiente del Valle agradeceu «a enorme quantidade de mensagens e demonstrações de carinho por parte de adeptos e clubes» e deu «toda a força» a Jean Pierre Arroyo, desejando-lhe uma «rápida e bem-sucedida recuperação».
Toda la familia #IDV estamos contigo Jean Pierre. Mucha fuerza 💪🏾 amigo volverás mas fuerte #FuerzaJeanPierre #UnidosIDV pic.twitter.com/ML3QtCXAcF— Independiente del Valle (@IDV_EC) March 8, 2026