Vai ser difícil esquecer a apresentação de Damián "Kitu" Díaz como reforço dos equatorianos do Guayaquil City. Na terça-feira, o avançado equatoriano – de 39 anos e nascido na Argentina – queria rematar uma bola para a bancada, mas acabou por atingir um homem que estava à sua frente.

Formado no Rosario Central e outrora jogador do Boca Juniors, Díaz foi internacional pelo Equador e também passou pelo futebol chileno e dos Emirados.