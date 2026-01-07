Internacional
Há 23 min
VÍDEO: internacional equatoriano remata contra adepto na apresentação
Damián Díaz protagoniza momento insólito na casa do Guayaquil City
SS
Damián Díaz protagoniza momento insólito na casa do Guayaquil City
SS
Vai ser difícil esquecer a apresentação de Damián "Kitu" Díaz como reforço dos equatorianos do Guayaquil City. Na terça-feira, o avançado equatoriano – de 39 anos e nascido na Argentina – queria rematar uma bola para a bancada, mas acabou por atingir um homem que estava à sua frente.
Formado no Rosario Central e outrora jogador do Boca Juniors, Díaz foi internacional pelo Equador e também passou pelo futebol chileno e dos Emirados.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS