O ex-benfiquista Raúl Jiménez foi votado para a equipa da década da Taça de Inglaterra.

O avançado mexicano foi um dos 11 jogadores escolhidos pelos adeptos numa votação levada a cabo pela Federação inglesa nas redes sociais.

Os outros futebolistas votados foram Adrián, Eric Lichaj, John Terry, Emmerson Boyce, Ashley Cole, Callum McManaman, Aaron Ramsey, Steven Gerrard, Jermaine Beckford e Sergio Aguero.

