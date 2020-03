O governo holandês anunciou, nesta quinta-feira, a suspensão do campeonato profissional de futebol e o cancelamento dos particulares da respetiva seleção nacional, devido à covid-19.

A suspensão está em vigor até 31 de março para todos os eventos com mais de 100 espectadores, período que inclui as duas próximas jornadas do campeonato holandês e os dois jogos amigáveis da seleção nacional, a 26 de março frente aos Estados Unidos (Amesterdão) e a 29 de março frente à Espanha, em Eindhoven.

A decisão anunciada pelo primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rute, contraria a decisão anunciada pela Federação Holandesa, na quarta-feira, que declarava que o campeonato iria continuar e com público nas bancadas, preferencialmente.