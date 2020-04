A liga holandesa esteve reunida com os clubes esta terça-feira, através de videoconferência, e definiu 19 de junho como nova data para o retomar da competição, com jogos à porta fechada, embora ainda com muitas condicionantes. O organismo começa por destacar que a prioridade será sempre a saúde dos jogadores e só avança com autorização das autoridades sanitárias do país.

Nos pressupostos da Eredivisie está a possibilidade das equipas regressarem aos treinos coletivos em meados de maio, além da possibilidade de estender os contratos dos jogadores até ao final da época, mas o organismo apela, acima de tudo, à «solidariedade» de todos para se encontrar a melhor solução, dando como prioridade, entre vários cenários, à conclusão das competições, como pediu a UEFA.

Em último caso, a Eredivisie também admite cancelar todas as competições, mas considera que ainda é cedo para avançar com as consequências deste cenário.

A decisão de concluir as competições em curso não é, no entanto, consensual entre todos os clubes, uma vez que o Ajax, AZ Alkmaar e PSV Eindhoven, por exemplo, já se manifestaram a favor que o campeonato seja definitivamente interrompido.