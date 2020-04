Uma das grandes figuras da história do Manchester United, Paul Scholes, afirmou esta sexta-feira que o médio português Bruno Fernandes «é o elo que o United realmente precisava».

«A questão do Bruno é que ele não parece um médio centro para mim, é um número dez. É ótimo com a bola e é o elo que o United realmente precisava. Tinham essa falta de qualidade no meio e desde que ele chegou que têm isso. Pode dar a bola aos colegas, tem um grande remate e parece um líder. O United tinha falta disso», afirmou Scholes, em declarações à BBC.

O antigo médio do clube, que representou em toda a carreira, de 1992 a 2013, disse que «ainda está para ser visto» se Bruno «pode jogar no meio campo a dois». Até porque o internacional luso lhe faz lembrar outras duas figuras ofensivas da história do Manchester United.

«Ele é mais como um Eric Cantona ou um Teddy Sheringham, consegue ultrapassar adversários. É alguém que trouxe o que infelizmente faltou em Old Trafford e parece ter dado vida a todos. A equipa está a jogar bem e a marcar golos», considerou.

Os resultados positivos recentes do United coincidem com a chegada do ex-Sporting a Inglaterra, onde já fez três golos em nove jogos disputados. Scholes considera que os red devils «ainda estão atrás» dos adversários, «mas trouxeram um jogador brilhante que parece ter tricotado tudo». «Tinham um bom grupo de jogadores mas faltava aquele que fizesse a diferença, como um David Silva ou um De Bruyne, que colam a equipa com os seus movimentos atacantes», comparou.

«Ainda estão um pouco fora do ritmo, pareciam bem desde que Bruno Fernandes entrou, mas o Liverpool e o Manchester City estão uns furos acima. Há três ou quatro contratações que podem ajudar, mas pela primeira vez em muito tempo sente-se que podem fechar a lacuna para o topo», disse o inglês de 45 anos.