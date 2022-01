O futebolista hispano-argentino Erik Lamela venceu o prémio Puskás para o melhor golo do último ano, graças ao remate de letra apontado no Arsenal-Tottenham, a 14 de março de 2021, num jogo da Premier League inglesa. A eleição foi conhecida na gala FIFA «The Best», esta segunda-feira.

Lamela bateu o iraniano Mehdi Taremi, do FC Porto, além do avançado checo Patrik Schick.

A 13 de abril de 2021, na segunda mão dos quartos de final da prova europeia, Taremi deu a vitória aos dragões ante os londrinos, por 1-0, com um remate de 'bicicleta' fantástico, na área, após cruzamento de Nanú, no quarto minuto de compensação.

O golo de Schick foi apontado a 14 de junho de 2021, no jogo entre a República Checa e a Escócia, no Euro 2020, num remate do meio-campo.