Jadon Sancho continua afastado do Manchester United e, no rescaldo do triunfo sobre o Crystal Palace (3-0) na Taça da Liga inglesa, Erik ten Hag voltou a ser confrontado com a situação do extremo inglês, mas contornou a questão.

Ainda antes disso, o neerlandês falou da partida em Old Trafford em tom de aviso.

«Tivemos muitos jovens jogadores em campo e deu para ver que estão a evoluir. Comigo, tu não tens simplesmente uma oportunidade, tens de merecê-la. Aqueles jogadores que entraram mereceram-no e têm de mostrar isso diariamente nos treinos. Depois, tens a tua oportunidade e tens de aproveitá-la», afirmou o técnico dos red devils.

«Sancho? Não falo sobre jogadores que não estão disponíveis. Depende dele», completou.

De acordo com a imprensa inglesa, Sancho foi proibido de frequentar as instalações da equipa principal do Manchester United enquanto não pedir desculpa a Ten Hag.