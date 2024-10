Erik Ten Hag, treinador do Manchester United, criticou a atuação do VAR Michael Oliver durante a derrota com o West Ham, neste domingo, em mais uma jornada da Premier League.

O técnico neerlandês queixou-se de uma decisão de grande penalidade favorável aos hammers, aos 87 minutos, que consumou o resultado final (2-1). O defesa De Ligt tocou ligeiramente na perna de Danny Ings, do West Ham, e foi dada grande penalidade (depois de o VAR chamar a atenção do árbitro).

«Clara e óbvia não é a maneira como o VAR trabalha. É assim que eles gerem o seu processo. Antes da época, explicaram o processo do VAR - apenas quando os lances são claros e óbvios devem interferir. O que não fizeram contra o Tottenham foi uma decisão errada. E, agora, tomam uma decisão errada ao interferir. Ambas têm um grande impacto nos jogos. Não critico as pessoas, critico o processo», afirmou em conferência de imprensa o trenador neerlandês.

Apenas uma vitória em oito jogos consubstancia uma das piores fases de Erik Ten Hag ao comando do Manchester United. O neerlandês admite, no entanto, aspetos positivos no jogo deste domingo.

«Criámos tantas oportunidades, jogámos um futebol tão bom, especialmente na primeira parte. É assim que eu quero que a minha equipa jogue com e sem posse de bola. Contei seis, sete oportunidades de 100% que devíamos ter marcado. Esse é um ponto a ser melhorado. Mas, no geral, não tenho muitas críticas a fazer à minha equipa, para além de não ter marcado», disse.

«Neste momento, a sorte não está definitivamente do nosso lado. A temporada passada não foi diferente. Quase no final demos a volta por cima. Estamos muito determinados em fazer o mesmo hoje. Temos de dar a volta por cima e vamos dar a volta por cima se continuarmos a jogar como estamos a jogar agora», finalizou.