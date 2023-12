O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, reconheceu que há «sempre jogadores, em todas as equipas», que «não estão tão felizes» caso não joguem, encarando a situação com naturalidade e garantindo que não há problemas com o plantel a propósito do estado de espírito e também da utilização ou não de jogadores.

«É claro que há sempre jogadores, em todas as equipas, que não estão a jogar e que não estão tão felizes. Isso é normal. Têm de esperar pela oportunidade e isso pode acontecer, mas não há problemas», garantiu Ten Hag, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chelsea, marcado para quarta-feira (15.ª jornada, 20h15).

Esta terça-feira ficou ainda marcada pelo impedimento de quatro órgãos de comunicação social (Sky Sports, ESPN, Manchester Evening News e Mirror) de marcarem presença na conferência de imprensa, a propósito de informações publicadas após a derrota do Manchester United ante o Newcastle, em que os ditos órgãos de comunicação deram conta do descontentamento de alguns jogadores para com os métodos de Ten Hag. O técnico respondeu sobre o assunto.

«Eles deveriam ter vindo até nós primeiro e não pelas nossas costas, imprimindo artigos. Não é a coisa certa a fazer. Temos uma boa relação», afirmou o técnico neerlandês, vincando que ouve sempre os jogadores e que é natural a existência de opiniões distintas.

«Eu ouço sempre os meus jogadores e dou-lhes sempre a oportunidade de me dizerem coisas. Se os jogadores têm opiniões distintas, claro que vou ouvir. Talvez haja um ou dois, mas é uma questão geral e a maioria quer jogar este estilo proativo, dinâmico e corajoso. Podem ver que os jogadores estão nisso pelas suas atuações contra o Everton e contra o Galatasaray. Estamos realmente a melhorar», observou.

Questionado sobre se os jogadores estão consigo, Ten Hag não mostrou dúvidas. «Sim, tenho a certeza. Podem ver, por exemplo, a recuperação contra o Brentford, o jogo com o Burnley, o jogo com o Fulham. Mostrámos grande caráter, grande determinação e resiliência, por isso estamos juntos. Podem ver que não se consegue jogar um futebol tão bom, como fizemos recentemente, sem união», sublinhou.