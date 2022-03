Nove meses após o enorme susto provocado no Dinamarca-Finlândia do Euro 2020, no qual teve uma paragem cardíaca, Christian Eriksen voltou a jogar pela seleção e precisou de pouco tempo para mostrar que está para as curvas.

No particular com os Países Baixos realizado no Estádio Johan Cruyff - estádio do Ajax, equipa que representou entre 2009 e 2014 e onde recentemente esteve a treinar para manter a forma quando era um jogador livre depois de ter rescindido contrato com o Inter - o agora médio do Brentford foi a jogo no início da segunda parte e marcou ao minuto 48 através de um remate colocado.

Depois de o speaker anunciar o nome do autor do golo, a Johan Cruyff Arena reagiu em peso. O jogo particular entre duas seleções já apuradas para o Mundial 2022 terminou com a vitória dos Países Baixos por 4-2. Bergwijn (duas vezes), Nathan Aké e Depay, de penálti, marcaram os golos dos neerlandes. Antes de Eriksen, Vestergaard marcou para os dinamarqueses.