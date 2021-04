O Borussia Dortmund pretende manter o avançado norueguês Erling Braut Haaland para a próxima época, apesar de o nome do atleta estar a ser vinculado a grandes clubes europeus para 2021/2022.

Na segunda-feira, o diretor-desportivo do Borussia, Michael Zorc, deixou clara essa intenção sobre Haaland, jogador ligado ao emblema amarelo até 2024.

«Gosto de seguir o aspeto da base contratual e a forma como foram conduzidas conversas diretas na semana passada. Temos planos muito claros para começar a nova época com o Erling», disse, no programa desportivo ARD.

Ora, quem também abordou o assunto foi o empresário do avançado nórdico, que admitiu que o Borussia lhe deixou claro que não quer vender o goleador de 20 anos no próximo verão.

«Posso confirmar que estive em Dortmund para conversas. O Michael Zorc deixou claro para nós que o Dortmund não quer vender Erling [Haaland] este verão. Respeito essa opinião, o que não significa automaticamente que eu também concorde. O Borussia foi claro nas suas opiniões e estamos bem com isso», disse Mino Raiola, em declarações ao canal televisivo alemão Sport 1.

Recentemente, Mino Raiola estive com o pai de Haaland em Espanha, para falar com responsáveis do Real Madrid e do Barcelona.

Haaland leva 33 golos em 34 jogos esta época pelo clube germânico.