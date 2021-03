Os dois golos apontados pelo Borussia Dortmund ao Bayern Munique permitiram a Erling Haaland alcançar neste sábado a marca dos 100 golos na carreira.

O avançado norueguês atingiu este registo redondo ao cabo de 146 jogos e com apenas 20 anos e sete meses.

Fez melhor, por exemplo, do que Kylian Mbappé (180 jogos; 20 anos e oito meses), Lionel Messi (210; 22 anos e três meses), Robert Lewandowski (216; 23 anos e três meses), Zlatan Ibrahimovic (245; 25 anos e dois meses) e do que Cristiano Ronaldo, que precisou de 301 jogos para chegar aos três dígitos de golos da carreira com 22 anos e onze meses. Neymar chegou mais novo ao golo 100 - 20 anos e um mês - mas atingiu a marca ao 184.º jogo, ainda quando jogava no Santos.

Golos de Haaland:

