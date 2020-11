Quatro golos de Erling Haaland, um golo do português Raphael Guerreiro, goleada por 5-2 na deslocação ao Hertha de Berlim e a estreia de um menino de 16 anos e um dia: Youssoufa Moukoko.

Foi um dia vitorioso e especial para o Borussia Dortmund que, com o sexto triunfo em oito jornadas na Bundesliga, subiu ao segundo lugar fruto do empate do Leipzig e aproximou-se do líder Bayern de Munique, para quem reduziu distâncias: os bávaros empataram ante o Werder Bremen esta tarde.

Mateus Cunha adiantou o Hertha Berlim aos 33 minutos, no golo que fez a diferença ao intervalo.

Na segunda parte, porém, apareceu o furacão Haaland, o novo Golden Boy. Depois da distinção conhecida este sábado, marcou aos 47, 49, 62 e 79 minutos, para o «poker» na conta pessoal. Pelo meio, Raphael Guerreiro também marcou aos 70 minutos e Mateus Cunha, mesmo antes do 2-5 final, bisou de penálti para o Hertha.

São já 15 golos em 12 jogos para o norueguês em 2020/2021 pelo emblema germânico. É o segundo melhor marcador da Bundesliga, com dez golos, a um de Lewandowski, do Bayern Munique.

Já com o resultado final feito, fez-se história com a estreia absoluta de Moukoko, com uma idade logo acima do limite mínimo permitido pela Bundesliga, de 16 anos. Nas últimas três épocas nos escalões jovens, Moukoko fez 141 golos em 88 jogos.

O Borussia tem agora 18 pontos, menos um que o Bayern, que tem 19. O Leverkusen é o novo terceiro classificado, também com 18 pontos. O Leipzig caiu para o quarto lugar e tem 17.