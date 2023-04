O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, confirmou esta sexta-feira o regresso do futebolista norueguês Erling Haaland à competição, sendo o avançado opção para o jogo de sábado ante o Southampton.

«Ele treinou muito bem nos últimos dois dias. Ele vai estar pronto», afirmou Guardiola, em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo da 30.ª jornada da Premier League, marcado para as 17h30 de sábado.

Haaland jogou pela última vez a 18 de março, tendo feito um hat-trick na goleada por 6-0 ao Burnley, para a Taça de Inglaterra. Depois disso, falhou os jogos da Noruega na paragem para as seleções (foi dispensado por lesão) e também a goleada do City ao Liverpool, no passado sábado (4-1).

Sobre o título e a disputa com o Arsenal, que é líder com 72 pontos (mais oito do que o City, que tem, no entanto, menos um jogo), Guardiola sacudiu a pressão.

«Se perdermos pontos, o Arsenal vai ser campeão antecipado. Se nós ganharmos, ganharmos, ganharmos, talvez possamos ser campeões no final da época», referiu, focando-se no jogo a jogo.

O técnico do City comentou ainda o regresso de Frank Lampard ao comando técnico do Chelsea e respondeu ao ser questionado se levaria Lampard a jantar fora. «Não, nós mantivemos contacto quando ele estava no Everton, mas tenho a certeza que ele agora vai estar ocupado. Talvez no fim da época. Claro [ndr: que é bom ter uma nova oportunidade], num clube que ele ama, um novo desafio para ele», apontou.