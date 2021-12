O representante do futebolista norueguês Erling Haaland reforçou a possibilidade de o avançado poder sair do Borussia Dortmund para outro clube, apontando essa hipótese para o verão de 2022.

«Talvez [ndr: possa sair] no próximo verão, talvez no verão seguinte. Mas há uma grande hipótese de Erling sair no próximo verão. Vamos ver», disse Mino Raiola, em entrevista ao canal Sport 1, publicada esta sexta-feira.

O empresário falou ainda da situação de Paul Pogba, admitindo que há ofertas pelo jogador do Manchester United, mas também dizendo que dificilmente uma saída possa acontecer para a Alemanha.

«Temos muitas ofertas para ele, inclusive um prolongamento do contrato. Veremos o que é melhor para ele», respondeu, acrescentando que «não é possível» ir para a Bundesliga «porque a mentalidade alemã é diferente». «Eles não podem e não querem pagar esses altos salários. O único clube alemão que pode fazer isso é o Bayern», defendeu, referindo, porém, que «ainda não» recebeu qualquer eventual proposta dos bávaros.