O futebolista do Borussia Dortmund, Erling Haaland, disse esta terça-feira esperar que os 175 milhões de euros noticiados na imprensa desportiva internacional para a sua contratação por parte do Chelsea sejam apenas rumores, até porque pensa que isso é demasiado dinheiro por uma só pessoa.

«Primeiro que tudo, tenho três anos de contrato. Antes de ontem, eu não falava com o meu agente há um mês. Penso que têm aí a resposta. Não me importo muito com isso», começou por dizer, em declarações à Sky Sports.

«Mas sim, é muito dinheiro, então espero que sejam só rumores, para ser honesto, porque é demasiado dinheiro por uma pessoa (risos)», completou, à margem do estágio de pré-época do Borussia, na Suíça.

O internacional norueguês de 21 anos tem contrato com o emblema germânico até 2024. Na época 2020/2021, fez 41 jogos e marcou 41 golos pelo clube.