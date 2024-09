Erling Haaland foi eleito o jogador do mês em agosto de 2024, depois de um início de época histórico com o Manchester City. O norueguês ganhou o prémio depois de marcar sete golos em três jogos, o maior número de golos de sempre de um jogador nos três primeiros jogos na Premier League.

As exibições do avançado incluíram hat-tricks sucessivos contra o Ipswich Town e o West Ham, bem como um golo ao Chelsea, para ajudar o Manchester City a começar a época com três vitórias em três jogos.

«Estou muito contente por ter ganho este prémio tão cedo na época. Estou também muito grato aos meus companheiros de equipa, aos treinadores e à equipa técnica por terem contribuído para que isto acontecesse», disse Haaland ao sítio oficial do Manchester City.

«Agosto foi um mês brilhante para a equipa e estou orgulhoso por ter desempenhado um papel importante nesse sentido. Ter marcado sete golos no mês passado em três jogos é fantástico, mas vou continuar a trabalhar arduamente e a melhorar o meu jogo», afirmou.

O norueguês de 24 anos conquista o prémio pela terceira vez, depois de o ter ganho também em agosto de 2022 e abril de 2023.