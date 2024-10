Erling Haaland faltou à cerimónia da Bola de Ouro, em Paris, mas não ficou em Manchester. O avançado do Manchester City deu um salto até à Suécia para ver um jogo do Malmö.

O norueguês assistiu nas bancadas à vitória diante do Göteborg (2-1), que coroou o Malmö como campeão sueco, com duas jornadas por disputar.

Haaland mostrou-se sorridente e até publicou uma fotografia no Instagram com a camisola do também norueguês Erik Botheim, amigo do de infância do atacante dos «citizens» que alinha no Malmö.

Recorde-se que Haaland ficou em quinto na classificação da Bola de Ouro, enquanto Rodri, também do Manchester City, levou o prémio para casa.