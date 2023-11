O futebolista norueguês Erling Haaland lesionou-se no pé esquerdo no jogo particular de quinta-feira ante as Ilhas Faroé e foi dado como inapto para a visita à Escócia, jogo que fecha a caminhada norueguesa no grupo A de qualificação para o Euro 2024.

Este sábado, em declarações reproduzidas pela Associação Norueguesa de Futebol, o médico Ola Sand explicou que, em conversa com Haaland e o selecionador Stale Solbakken, foi decidido não levar o jogador do Manchester City para o jogo com os escoceses.

«A lesão não é grave, mas ele sente tantas dores e algumas funções limitadas, que o jogo contra a Escócia chega, infelizmente, um pouco cedo», disse Ola Sand.

O selecionador nacional confirmou que não vai haver substituto. «É claro que é uma pena que o Erling não esteja apto para o jogo de domingo, mas não vamos trazer um substituto. Esta é uma grande oportunidade para os jogadores ofensivos do grupo se mostrarem», disse.

Haaland lesionou-se no pé aos 88 minutos do jogo com as Ilhas Faroé, numa altura em que já estava feito o 2-0 com que terminaria o jogo, ao esticar-se no relvado, na área, para tentar chegar à bola.

A informação da ausência na seleção surge a exatamente uma semana do Manchester City-Liverpool, jogo grande da 13.ª jornada da Premier League.