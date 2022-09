O Manchester City empatou na tarde deste sábado ante o Aston Villa (1-1), no Villa Park, em Birmingham, na sexta jornada da Premier League inglesa.

Depois do nulo ao intervalo, a equipa comandada por Pep Guardiola inaugurou o marcador aos 50 minutos, pelo inevitável Erling Haaland: o avançado norueguês aproveitou um cruzamento de Kevin De Bruyne do lado direito para fazer o 0-1 no marcador. Ao sétimo jogo pelo City, Haaland marcou o 10.º golo, tendo apenas ficado em branco por duas ocasiões.

Contudo, o Villa respondeu e empatou o encontro ao minuto 74, num belo remate de Leon Bailey, após passe de Jacob Ramsey.

Os azuis de Manchester, que tiveram os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, bem tentaram novo golo para a vitória, mas não conseguiram e a equipa de Steven Gerrard também podia ter conseguido a reviravolta. No final, 1-1 confirmado.

Com este desfecho, o City soma o segundo empate em seis rondas, chega aos 14 pontos e mantém o segundo lugar, mas vê-se alcançado pelo Tottenham, que venceu esta tarde o Fulham de Marco Silva e João Palhinha. O Arsenal, líder isolado com 15 pontos, pode aumentar a vantagem na liderança se vencer o Manchester United no domingo.

Também este sábado, o Wolverhampton de Bruno Lage somou a primeira vitória no campeonato, com um golo de Daniel Podence, ao passo que o Liverpool de Diogo Jota não saiu do nulo no dérbi de Merseyside.

O golo de Erling Haaland:

O golo de Leon Bailey: