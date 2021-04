O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, sublinhou esta sexta-feira que não está a pensar na próxima época, quando questionado pela viagem do pai do avançado do Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, a Espanha, na quinta-feira, onde reuniu com responsáveis dos merengues e do Barcelona.

«Já me canso de dizê-lo. Só penso no jogo de amanhã. É melhor que me façam perguntas boas de futebol, porque não estou a pensar no que vai passar-se no próximo ano», respondeu Zidane, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Eibar, da 29.ª jornada da liga espanhola, marcado para as 15h15 de sábado.

Sobre a reunião do pai e do empresário do futebolista norueguês com a direção do Real Madrid, Zidane voltou a ser claro que a questão não é com ele.

«Cada um aqui faz o quer e o que crê que é conveniente. O meu trabalho é preparar o jogo com toda a gente. Não penso na próxima época, penso unicamente no jogo de amanhã», frisou.