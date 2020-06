O antigo futebolista do Benfica, Airton, é reforço dos cipriotas do Ermis Aradippou.

O clube de Chipre confirmou, no domingo, a chegada do médio brasileiro de 30 anos, que passou pelos encarnados em 2010 e 2011. No Benfica, fez 34 jogos e conquistou uma Liga com Jorge Jesus e duas Taças da Liga.

Airton, que recentemente deu uma grande entrevista ao Maisfutebol, representou por último o Amazonas FC, mas a pandemia antecipou o fim da ligação ao clube de Manaus.

Airton volta à Europa, depois de uma carreira, à exceção do Benfica, toda feita no Brasil, com passagens pelo Fluminense, Botafogo, Internacional, Flamengo e Nova Iguaçu.

