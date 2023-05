Duk foi eleito o jogador do ano do Aberdeen.



O avançado ex-Benfica recebeu a distinção depois de ter sido o mais votado pelos colegas de equipa. Lembre-se que na época de estreia na Escócia, o luso-cabo-verdiano marcou 18 golos em 39 jogos, despertando a cobiça de vários emblemas da Premier League.



Além de jogador do ano, Duk recebeu ainda o prémio de melhor golo da temporada. O golo que lhe valeu a distinção foi anotado em março na partida contra o Dundee United (3-1).



Esta é a primeira experiência de Luís Lopes fora de Portugal depois de seis anos no Benfica.



