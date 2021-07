O Aberdeen anunciou nesta quinta-feira que vai erigir uma estátua de Alex Ferguson junto ao seu estádio, de forma a homenagear o treinador que orientou o clube durante nove épocas, conquistando três títulos escoceses e uma Taça das Taças, entre outros títulos.

A estátua será inspirada numa fotografia tirada a Ferguson em 1980, quando celebrava a conquista do título escocês, depois de 15 anos de domínio absoluto do Celtic e do Rangers.

Esta homenagem ao treinador que se tornaria depois uma lenda do Manchester United e do futebol mundial será a primeira de uma série de várias que pretendem homenagear as maiores figuras do clube escocês.