Mão pesada da Federação da Escócia para com dois jogadores do Glasgow Rangers que quebraram o período de recolhimento obrigatório imposto pelo governo, de forma a combater a pandemia da covid-19. George Edmunson e Jordan Jones foram punidos com sete jogos de castigo, mas, à partida, podem ser opção para o jogo da Liga Europa com o Benfica.

Os dois jogadores já estavam suspensos pelo clube desde o início do mês, depois da federação ter anunciado a abertura de um inquérito para apurar se os dois jogadores tinham estado de facto numa festa particular em pleno período de recolhimento obrigatório no passado mês de outubro.

A federação anunciou esta quinta-feira o castigo, o Glasgow Rangers já anunciou que aceita a sanção e os jogadores vieram a público pedir desculpa. O defesa inglês e o extremo norte-irlandês vão, assim, falhar os jogos com o Aberdeen, Falkirk, Ross County, Dundee United, Motherwell, St. Johnstone e Hibernian.

O castigo diz apenas respeito às provas internas, mas os dois jogadores também estavam suspensos pelo clube, pelo que fica, portanto, a dúvida se o treinador Steven Gerrard vai poder contar com os referidos jogadores para a receção ao Benfica, prevista para a próxima quinta-feira.