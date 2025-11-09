Atenção, FC Porto e Sp. Braga: Rangers mete a terceira na Liga escocesa
Líder Hearts, de Cláudio Braga, não foi além de um empate caseiro com o Dundee United
Adversário de FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa, o Rangers deu seguimento à boa fase que vive na Liga escocesa na casa do Dundee FC, onde ganhou por 3-0 e somou a terceira vitória consecutiva no campeonato.
Aos 15 minutos, a equipa de Glasgow já vencia por dois golos de diferença, marcaram Nicolas Raskin e Mikey Moore, ele que viu o bis ser-lhe anulado por fora de jogo, aos 36 minutos.
O avançado português Youssef Chermiti entrou ao intervalo no Rangers, que fechou o marcador com um belo golo de Djeidi Gassama, em cima do minuto 90, com um remate em arco de fora da área.
Os Protestantes chegam aos 18 pontos na tabela classificativa. Na liderança segue o Hearts, com 30 pontos, que escorregou na receção ao Dundee United (1-1). O português Cláudio Braga foi totalista no Hearts.
O deslize foi aproveitado pelo Celtic, que goleou o Kilmarnock por 4-0 e encurtou a distância para o primeiro lugar para sete pontos, com menos um jogo disputado do que o comandante. Kenny (10m), Tierney (51m), Maeda (85m) e Engels (90+3m) marcaram pelos Católicos.
O restante jogo deste domingo, entre Aberdeen e Motherwell, terminou empatado a uma bola.