Depois de ter empatado com o Sp. Braga para a Liga Europa, o Rangers não foi além de um nulo frente ao Falkirk, para a 14.ª jornada da Liga escocesa, não conseguindo tirar proveito do empate do líder Hearts frente ao Motherwell. Para além disso, viu o Celtic, que neste domingo ganhou ao Hibernain (2-1), alargar para sete pontos a vantagem na segunda posição.

Sem Youssef Chermiti, que nem no banco se sentou, o Rangers, que fecha a fase regular da Liga Europa no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, voltou a desiludir no campeonato, continuando a nove pontos do líder Hearts.

Bem melhor esteve o Celtic, que bateu o Hibernian por 2-1. O ex-Marítimo, Daizen Maeda, inaugurou o marcador aos 27 minutos e, no minuto seguinte, Arne Engels ampliou a vantagem dos Católicos para 2-0.

No arranque da segunda parte, o Hibernian reduziu por Martin Boyle, de penálti (57 minutos), mas o Celtic, com Paulo Bernardo em campo a partir do minuto 77, conseguiu aguentar a vantagem até final.

O triunfo permite ao Celtic encurtar para dois os pontos de atraso para o Hearts, que comanda a tabela com 31 pontos.

No restante jogo deste domingo, o Aberdeen venceu o Livingston por 1-0. Nicky Devlin apontou o único golo do jogo ao minuto 80.