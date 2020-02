O Rangers, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, marcou passo este sábado no campeonato escocês, ao empatar a zero na receção ao Aberdeen.

Com este resultado, a equipa de Steven Gerrard segue agora no segundo lugar da tabela classificativa, já a quatro pontos do líder Celtic.

Recorde-se que o Rangers é adversário do Sp. Braga nos 16 avos de final da Liga Europa. A eliminatória está agendada para os dias 20 e 26 de fevereiro.

ESCÓCIA: resultados e classificações.