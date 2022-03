O Rangers venceu este domingo com reviravolta o Dundee por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga escocesa.



O adversário do Sp. Braga nos quartos de final da Liga Europa entrou praticamente a perder no encontro. Logo aos seis minutos, Elliot adiantou a formação da casa. Os protestantes tiveram uma soberana ocasião para marcar, mas Tavernier, aos 42 minutos, desperdiçou um penálti.

Na segunda parte o Rangers alcançu a reviravolta com golos de Aaron Ramsey (64m) e de Connor Goldson a quatro minutos do final. Com esta vitória a equipa orientada por Giovanni van Bronckhorst continua no segundo lugar a três pontos do líder Celtic.