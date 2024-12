Um jogo verdadeiramente digno de uma final. O Celtic e o Rangers, ambas as equipas de Glasgow, protagonizaram um dérbi eletrizante na final da Taça da Liga da Escócia.

Após um empate a três bolas (com os dois últimos golos nos últimos dois minutos antes dos noventa), o encontro foi a prolongamento e definido nas grandes penalidades, vencendo o Celtic Glasgow.

Paulo Bernardo, médio português, jogou de início pelo Celtic. Numa primeira parte com 'apenas' um golo, foram os Rangers a adiantarem-se no marcador, aos 41 minutos, pelo internacional albanês Bajrami.

Na segunda parte, houve um verdadeiro festival de golos. Taylor marcou aos 56m e Maeda, japonês que passou pelo Marítimo, fez a reviravolta aos 60m.

Já sem Paulo Bernardo em campo, o Celtic concedeu um tento obtido por Diomande, aos 75m. Numa reta final de loucos, Kuhn fez o 3-2 aos 87m e Danilo, num cabeceamento assertivo, empatou de novo aos 89m.

Nos penáltis, um único remate falhado por Yilmaz, do Glasgow Rangers, ditou a derrota da sua equipa.

Glasgow Celtic are the 2024/25 #PremierSportsCup Winners! 🏆



Congratulations to Brendan Rodgers & the Bhoys! 👏#CelticFC🍀 pic.twitter.com/3M0womSVAo